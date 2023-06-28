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Запад стремится ослабить Россию руками украинских военных, однако если ВСУ провалят контрнаступление, на Украине могут появиться солдаты европейских армий. Исключать этого нельзя хотя бы потому, что целый ряд стран ЕС сейчас пытается милитаризовать экономику для повышения объема производства оружия и боеприпасов, рассказал изданию “Известия” исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюзе.

Дипломат отметил также, что Россия не должна сейчас задумываться о восстановлении отношений с ЕС, так как оно практически невозможно. Имеется только одно условие для сосуществования без конфликтов и эскалации – отмена санкций в экономической, информационной, внешнеполитической и прочих сферах, которые больше напоминают объявление войны России.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Европе необходимо отказаться от “военного психоза”, из-за которого страдает экономика ЕС. Также он отметил, что пока это не пройдет, надеяться на прекращение боевых действий на Украине абсолютно бессмысленно.

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