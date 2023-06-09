Главный диетолог столичного департамента здравоохранения, Антонина Стародубова, подчеркнула особую важность питания человека при активных физических нагрузках, особенно при занятиях спортом. Она раскрыла секреты правильного питания до и после тренировок.

Во-первых, эксперт не рекомендует начинать тренировку на пустой желудок. Она поделилась советом: «За час-два до тренировки и после нее рекомендуется перекусить. Можно съесть небольшую порцию овощного или фруктового салата, йогурт или другие кисломолочные продукты и напитки».

Стародубова также отметила необходимость восполнения потери жидкости, связанной с интенсивным потоотделением, непосредственно во время и после тренировки. По ее словам, наилучшим вариантом является обычная питьевая вода, однако можно также употребить некрепкий чай с добавлением ароматных трав, лимона или различных ягод. Важно избегать потребления алкоголя в любом случае.