Певица Диана Гурдская недавно похоронила своего супруга. Ее муж – Петр Кучеренко, заместитель министра науки и образования России, скончался во время своего возвращение из командировки на Кубу. 20 мая Петру стало плохо во время полета на борту самолета. Экипажем было принято решение об экстренной посадке самолета в Минеральных водах. Однако мужчина умер за 30 минут экстренной посадки. Поэтому ожидавшая в аэропорту брига скорой помощи уже не смогла ему ничем помочь.

Последний раз общественность видела Диану Гурдскую во время похорон. Есть информация, что родные увезли ее в Абхазию, чтобы скрыться от надоедливой прессы. По слухам, певица находится в сильной депрессии, которая сказалась и на ее здоровье. Певица не отвечает на звонки друзей и знакомых. Есть информация, что она слегла и не поднимается с постели. Рядом с ней находятся ее сын Константин и брат Роберт.

Брат Гурдской также перестал выходить на связь. Последнее заявление было им сделано на девятый день после смерти Петра Кучеренко.