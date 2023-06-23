Блогер Чендлер Дехарт поделилась в своем аккаунте TikTok (заблокирован в РФ) с подписчиками опытом применения автозагара. Девушка продемонстрировала на видео последствия после того, как попала под дождь. По ее словам, кожа покрылась пятнами, как при заболевании ветряной оспой.

Чендлер рассказала, что забыла смыть со своей кожи средство автозагара и отправилась на улицу в дождливую погоду. Когда капли дождя попали на кожу, то на ней стали образовываться пятна. Юзерше эти пятна напомнили кожную сыпь.

Блогер призвала своих подписчиков разумно пользоваться средствами для автозагара, чтобы не повторить ее печальный опыт. На размещенных кадрах видно, что кожа девушки действительно вся покрыта пятнами, которые смотрятся очень неэстетично. «Теперь я выгляжу так, будто у меня ветряная оспа», — заявила Чендлер Дехарт.

Отметим, что автозагар – это процесс приобретение смуглой кожи без пребывания на солнечных лучах. Иными словами, на кожу наносятся специальные кремы и средства, содержащие в своем составе красители и бронзаторы.