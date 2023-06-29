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Американские десантные корабли в скором будущем будут представлять собой плавучие базы. На них в том числе планируют размещать беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщается в документе по реструктуризации Корпуса морской пехоты США – передаёт РИА “Новости”.

В документе указано, что изменения, которым подвергнутся десантные корабли, будут предназначены для того, чтобы “сбивать противника с толку”. Однако пока конкретных сроков модернизации или строительства новых десантных кораблей не называется.

Отмечается лишь, что ВС США будут “экспериментировать” со специальными платформами, которые будут предназначаться для высадки десанта. На этих платформах будут также размещаться и различные виды вооружений: как пилотируемые, так и беспилотные летательные аппараты.

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