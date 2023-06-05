ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ивановские десантники регулярно совершают дерзкие вылазки непосредственно к позициям противника и наносят по нему сокрушительные удары из противотанковых ракетных комплексов “Корнет”. Издание “Известия” показало на видео работу этих “кочующих огневых точек”.

Бойцы используют быстрые, маневренные и способные пройти везде квадроциклы, на которых тихо подбираются вплотную к украинским позициям. Всего несколько минут занимает развертывание ПТРК, после чего по противнику открывается огонь.

“Корнет” представляет собой универсальный комплекс, позволяющий уничтожать не только танки, но и живую силу, вооружение, укрепления ВСУ, командные и опорные пункты. После атаки достаточно быстро свернуть ПТРК и моментально перебраться на другую позицию, чтобы нанести по врагу очередной удар.

Вам может понравиться

Пелагея шокировала поклонников своими фотографиями после недельного курса детокса в Кисловодске

Певица Пелагея поделилась с фанатами своими свежими фотографиями из пятизвездочного отеля в Кисловодске, где артистка проходит недельный курс детокса. На своей страничке в социальной сети Пелагея сообщила своим поклонникам, что

Washington Post: ДРГ атаковали Белгородскую область с техникой и оружием стран НАТО

Американское издание The Washington Post со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными чиновников Пентагона сообщило, что диверсионно-разведывательная группа, атаковавшая Белгородскую область, использовала технику США и Евросоюза. Речь идет о трех бронеавтомобилях

ВС Украины стягивают резервы к линии фронта и перешли в контратаку в окрестностях Угледара

Подразделения вооруженных сил Украины попытались провести контратаку в окрестностях населенного пункта Угледар и продолжают стягивать дополнительные резервы живой силы и бронетехники на данном направлении фронта. Об этом в своем материале