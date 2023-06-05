Ивановские десантники регулярно совершают дерзкие вылазки непосредственно к позициям противника и наносят по нему сокрушительные удары из противотанковых ракетных комплексов “Корнет”. Издание “Известия” показало на видео работу этих “кочующих огневых точек”.

Бойцы используют быстрые, маневренные и способные пройти везде квадроциклы, на которых тихо подбираются вплотную к украинским позициям. Всего несколько минут занимает развертывание ПТРК, после чего по противнику открывается огонь.

“Корнет” представляет собой универсальный комплекс, позволяющий уничтожать не только танки, но и живую силу, вооружение, укрепления ВСУ, командные и опорные пункты. После атаки достаточно быстро свернуть ПТРК и моментально перебраться на другую позицию, чтобы нанести по врагу очередной удар.