ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала неожиданностью для себя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о противостоянии на Украине. Напомним, он высказался в том духе, что Ереван не является союзником Москвы в этом конфликте и обеспокоен, что Запад думает обратное.

По словам Журовой, если Пашинян таким образом раскрыл реальную свою позицию, то западные страны совсем скоро могут связаться с ним и склонить Ереван к агрессивным действиям против Москвы.

Мало того, в случае такого обращения со стороны Киева или Запада Пашинян скорее всего пойдет на сотрудничество с ними, добавила первый зампред комитета по международным делам.

Она отметила, что удивление вызывает тот факт, что Пашинян озвучил такую позицию после недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

“Что такое произошло, что на него так успели надавить, что он вдруг стал так говорить? Я ранее не слышала от него подобных заявлений”, – цитирует Журову портал Lenta.ru.

Вам может понравиться

В Сети показали последствия обстрела Шебекино украинскими боевиками

Боевики вооруженных сил Украины в очередной раз обстреляли населенный пункт Шебекино, расположенный в Белгородской области. Последствия прилетов показала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова в своем специальном репортаже. По ее словам, на

Эксперт Матвийчук: ВС России вышли на окраины Купянска в преддверии сражения за Харьков

После освобождения Артемовска (украинское название Бахмут) Вооруженные силы Российской Федерации нанесли серию результативных ударов по складам с боеприпасами и западной военной техникой, из-за чего командование ВС Украины отказалось на время

Оперштаб ВС России Белгородской области: ВСУ не смогли прорвать границу в районе Шебекино

Оперативный штаб ВС РФ в Белгородской области опроверг сообщения ряда телеграм-каналов о прорыве диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию региона в районе Шебекино. Сообщается, что атака успешно отражена. Боевики ВСУ задействовали