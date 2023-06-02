Депутат Госдумы Светлана Журова назвала неожиданностью для себя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о противостоянии на Украине. Напомним, он высказался в том духе, что Ереван не является союзником Москвы в этом конфликте и обеспокоен, что Запад думает обратное.

По словам Журовой, если Пашинян таким образом раскрыл реальную свою позицию, то западные страны совсем скоро могут связаться с ним и склонить Ереван к агрессивным действиям против Москвы.

Мало того, в случае такого обращения со стороны Киева или Запада Пашинян скорее всего пойдет на сотрудничество с ними, добавила первый зампред комитета по международным делам.

Она отметила, что удивление вызывает тот факт, что Пашинян озвучил такую позицию после недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.