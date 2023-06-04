Жители Санкт-Петербурга смогут добиться отмены закона о «Комплексном развитии территории», выразила надежду член штаба по вопросам КРТ, депутат муниципального образования «Большая Охта» Манефа Королева. По ее словам, проект затрагивает жизни более миллиона горожан, однако не отражает их интересы.

Петербуржцы летом 2022 года подали коллективный иск об отмене закона о КРТ. Ответчиками выступили Законодательное собрание города и губернатор Александр Беглов. Согласно предъявленному иску, закон противоречит статье о защите частной собственности, которая прописана в Конституции РФ.

Широкий общественный резонанс вынудил Беглова приостановить отдельные положения закона. В результате Горсуд прекратил делопроизводство, сославшись на данное решение. Однако заявители оспорили вердикт, обратившись к кассации. В итоге Третий кассационный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. Его решение прокомментировала депутат муниципального образования «Большая Охта» Манефа Королева.

«Это был самый массовый иск за всю современную постсоветскую историю города Санкт-Петербург, потому что это действительно наиболее крупный и серьезный вопрос, волнующий более миллиона человек в Санкт-Петербурге. Я надеюсь, что в итоге все закончится в правовом поле, этот закон будет отменен и три стороны, которые участвуют в этом процессе, начнут с чистого листа, сядут за стол переговоров и будут договариваться на равных равноправных условиях о том, каким должен быть город», — заявила она.

Жители города продолжат бороться за полную отмену закона о реновации, заявила ранее мундеп. В том варианте, в котором он существует сейчас, он не отвечает интересам горожан.