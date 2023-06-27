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Потери, которые несут ВСУ, “закритичные”. Они настолько высокие, что украинская армия не в состоянии вести полномасштабное контрнаступление. И не могла вести его изначально. Такое мнение в эфире телеканала “Россия 1” высказал депутат Госдумы Андрей Картаполов, в нижней палате российского парламента он возглавляет комитет по обороне – передаёт ТАСС.

Со слов Картаполова, действия, которые предпринимают ВСУ, нельзя назвать контрнаступлением. Это лишь попытки атак на некоторых направлениях. Глава комитета Госдумы по обороне подчеркнул, что российские бойцы эффективно сдерживают украинскую армию. Этого не смогла изменить даже попытка мятежа 24 июня.

Парламентарий добавил, что в этот день на фронте не было никакого хаоса, все боевые задачи выполнялись по плану, что ещё раз свидетельствует “о силе и единстве народа и президента”.

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