Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации смогли оборудовать серьезные фортификационные сооружения, оснащенные средствами разведки и мощной противовоздушной обороной в зоне проведения СВО. О попытках украинских боевиков перейти в контрнаступление и ключевой роли российских оборонительных рубежей в отражении атак противника рассказал в разговоре с URA.RU член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурелев.

По словам российского депутата, линия обороны состоит из многих элементов. Российским бойцам удалось оборудовать не только мощные заградительные рубежи и хорошо укрепленные блиндажи и окопы, но также выстроить грамотную систему размещения огневых точек, оборудованных системами разведки и противовоздушной обороной.

Гурулев подчеркнул, что тяжелая работа российских бойцов по возведению мощных оборонительных рубежей сегодня дает свои плоды. Поскольку украинские боевики не смогли прорвать российскую оборону, хоть и бросили в наступления свои лучшие силы и западную бронетехнику.