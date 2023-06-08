Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации смогли оборудовать серьезные фортификационные сооружения, оснащенные средствами разведки и мощной противовоздушной обороной в зоне проведения СВО. О попытках украинских боевиков перейти в контрнаступление и ключевой роли российских оборонительных рубежей в отражении атак противника рассказал в разговоре с URA.RU член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурелев.

По словам российского депутата, линия обороны состоит из многих элементов. Российским бойцам удалось оборудовать не только мощные заградительные рубежи и хорошо укрепленные блиндажи и окопы, но также выстроить грамотную систему размещения огневых точек, оборудованных системами разведки и противовоздушной обороной.

Гурулев подчеркнул, что тяжелая работа российских бойцов по возведению мощных оборонительных рубежей сегодня дает свои плоды. Поскольку украинские боевики не смогли прорвать российскую оборону, хоть и бросили в наступления свои лучшие силы и западную бронетехнику.

Вам может понравиться

Наводнение из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС продлится 72 часа: опубликована карта зон подтопления

Волна после разрушения дамбы Каховской ГЭС накроет все прилегающие к береговой линии населенные пункты, расположенные ниже водохранилища. На опубликованной в Сети карте можно детально увидеть все города и поселки, находящиеся

Офицер армии США: у Украины нет шансов одержать победу над Россией

Отставной офицер американской армии признался, что у него “сердце обливается кровью”, когда он видит, как украинцы расплачиваются жизнями за бессмысленные попытки победить российские войска. Об этом Дэниел Дэвис рассказал в

БПЛА “Ланцет” уничтожил пусковую установку ЗРК Patriot у линии соприкосновения

Телеграм-канал “Русская весна” сообщил об уничтожении в непосредственной близости от линии соприкосновения американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Точное место пока не уточняется. Авторы рассказали, что хваленый американский ЗРК ликвидирован ударом беспилотного