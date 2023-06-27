Первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил о невозможности провести операцию по экстрадиции главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в США с территории Белоруссии или Российской Федерации.

По его словам, российские власти никогда не разрешат экстрадицию своих граждан в Соединенные Штаты Америки. При этом между Российской Федерацией и США отсутствует двухсторонний договор об экстрадиции. Поэтому депутат Госдумы Чепа резюмировал, что «Пригожина не отдадут в США никогда».

Напомним, что еще в марте 2021 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был объявлен в розыск ФБР по делу о вмешательстве в выборы американского президента, которые проходили еще в 2016 году. По словам официального представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера, Вашингтон будет добиваться экстрадиции Пригожина, если он окажется на территории государства, с которым у США заключен договор об экстрадиции.