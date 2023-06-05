Контрнаступление ВСУ станет началом ужасного и скорого конца “киевского режима”. К сожалению, из-за властей Украины “горя хлебнут” и простые граждане, заявил депутат Госдумы Леонид Бабашов.

Он отметил, что российские ВС укрепили оборону и существенно усилили свои позиции. Поэтому любые попытки начать контрнаступления будут заканчиваться для ВСУ разгромом, потерями живой силы и техники, после которых придется отступать.

Никаких шансов у Киева захватить территории, освобожденные российскими ВС, нет и сам он это отлично понимает. Власти Украины, в том числе и президент Владимир Зеленский, уже трижды анонсировали начало контрнаступления, но ни разу не рискнули идти в атаку, так как осознают последствия.