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Контрнаступление ВСУ станет началом ужасного и скорого конца “киевского режима”. К сожалению, из-за властей Украины “горя хлебнут” и простые граждане, заявил депутат Госдумы Леонид Бабашов.

Он отметил, что российские ВС укрепили оборону и существенно усилили свои позиции. Поэтому любые попытки начать контрнаступления будут заканчиваться для ВСУ разгромом, потерями живой силы и техники, после которых придется отступать.

Никаких шансов у Киева захватить территории, освобожденные российскими ВС, нет и сам он это отлично понимает. Власти Украины, в том числе и президент Владимир Зеленский, уже трижды анонсировали начало контрнаступления, но ни разу не рискнули идти в атаку, так как осознают последствия.

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