Заместитель премьер-министра и министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о подписании контракта на закупку в США противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Hellfire для польских вертолетов AW149, а впоследствии это оружие можно будет использовать на запланированных к закупке AH-64E Apache Guardian. Об этом сообщает польский военный портал Defence24. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В сообщении польского Агентства вооружений (подразделения оборонного ведомства страны) говорится, что предметом контракта является поставка 800 ракет, а его общая стоимость составляет около 150 миллионов долларов США, что включает также логистический пакет, расходы на обучение и тренажеры. Контракт последовал за ранее данным согласием Госдепартамента США на поставки этого оружия Польше.

Сроки поставок американских ПТРК Hellfire аналогичны срокам поставки 32 вертолетов AW149, закупленных Польшей в июле прошлого года у итальянской компании Leonardo. Таким образом, поставки в Польшу ракет Hellfire производителем – американской корпорацией Lockheed Martin – начнутся в 2023 году и закончатся в 2029 году.

Представитель Агентства вооружений подполковник Кшиштоф Платек пояснил, что около 70 процентов из заказанных ракет будут поставлены к первому кварталу 2026 года, а интеграция ПТРК Hellfire на AW149 ожидается в текущем году.

Также в прошлом году министерство обороны Польши направило правительству США письмо с просьбой закупить 96 ударных вертолетов Boeing AH-64E Apache. Согласно планам польского оборонного ведомства, эти вертолеты сначала будут развернуты в составе 18-й механизированной дивизии, базирующейся в Седльце – примерно в 90 км восточнее от столицы Польши Варшавы.

AGM-114R2 Hellfire II – противотанковая управляемая ракета, наводимая на цель по отраженному лазерному лучу. Она имеет многоцелевую боевую часть и может поражать как тяжелобронированные цели (включая основные боевые танки), так и другие объекты атаки. Максимальная дальность стрельбы с вертолета для Hellfire II в современной модификации Romeo составляет более 8 км.

Цели для ракет Hellfire Romeo могут быть указаны как носителем, так и другим источником, если он имеет возможность лазерной подсветки в соответствии со STANAG 3733 (например, наземный подсветчик, либо беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2). Таким образом, полное использование возможностей ПТРК Hellfire потребует разработки соответствующих процедур как в составе авиации Сухопутных войск Польши, так и за их пределами.

«В то время как вертолеты будут иметь оптико-электронные головки, которые позволят им подсвечивать цели, во многих ситуациях, когда применяются ракеты с лазерным наведением, выгоднее использовать внешний источник, чтобы не подвергать носитель воздействию противника», – поясняет Defence24.

Издание также подчеркивает, что противотанковые ракеты Hellfire позволят авиации Сухопутных войск Польши восстановить способность бороться с наземными целями вертолетами с управляемым вооружением. После окончания холодной войны и распада блока Варшавского договора Польша имела некоторые запасы ракет советского производства 9М17 «Скорпион» и 9М114 «Кокон» в качестве ударного вооружения своих вертолетов Ми-24. Эти запасы давно закончились, и сегодня польские ударные вертолеты имеют только неуправляемое вооружение.

«ПТРК Hellfire на сегодня представляет собой зрелую конструкцию, которая будет дополняться и постепенно заменяться в США ракетой JAGM с мультисенсорной системой наведения (радарной и лазерной). Последующие версии JAGM должны иметь увеличенную дальность (примерно до 16 км)», – указывает Defence24.