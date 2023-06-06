Исследователь и дайвер Джозеф Дитури решил провести уникальный эксперимент, в ходе которого он пребывал на протяжении 93 дней на дне Атлантического океана. Он находился в специальной подводной капсуле, размером 100 квадратных метров. Целью эксперимента являлось изучение влияния высокого давления на человеческий организм. Результаты данного исследования даже превзошли ожидания ученых.

По итогу специалисты выяснили, что после пребывания на значительной глубине, организм Джозефа омолодился практически на 10 лет. Они выяснили, что его теломеры удлинились на 20%, а количество стволовых клеток возросло в 10 раз.

Ученые объяснили, что высокое давление на глубине океана побудило организм мужчины простимулировать рост клеток и их развитие. Отмечается, что океаническое погружении благотворно сказалась и на общем состоянии здоровья Джозефа Дитури. У него упал уровень холестерина в крови и снизились воспалительные маркеры.