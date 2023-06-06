ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследователь и дайвер Джозеф Дитури решил провести уникальный эксперимент, в ходе которого он пребывал на протяжении 93 дней на дне Атлантического океана. Он находился в специальной подводной капсуле, размером 100 квадратных метров. Целью эксперимента являлось изучение влияния высокого давления на человеческий организм. Результаты данного исследования даже превзошли ожидания ученых.

По итогу специалисты выяснили, что после пребывания на значительной глубине, организм Джозефа омолодился практически на 10 лет. Они выяснили, что его теломеры удлинились на 20%, а количество стволовых клеток возросло в 10 раз.

Ученые объяснили, что высокое давление на глубине океана побудило организм мужчины простимулировать рост клеток и их развитие. Отмечается, что океаническое погружении благотворно сказалась и на общем состоянии здоровья Джозефа Дитури. У него упал уровень холестерина в крови и снизились воспалительные маркеры.

Вам может понравиться

«Ситуация накаляется»: Военкоры сообщили актуальные новости о наступлении ВСУ

Украинские боевики вошли на окраины населенного пункта Новодонецкое, рассказал порталу “Свободная пресса” военный корреспондент Семен Пегов. Он также отметил, что на участке Великая Новоселовка – Угледар обстановка накалена до предела.

Субботняя «The Times» раскрыла британским читателям смысл фразы «англичанка гадит»

В британском издании The Times порекомендовали читателям начинать изучение русского языка с фразы “англичанка гадит”. Также в субботнем номере газеты журналисты объяснили смысл этого высказывания. Они рассказали, что фраза существует

Агата Муцениеце смогла похудеть до 54 килограммов

Российская и латвийская актриса и телеведущая Агата Муцениеце расекретничалась и рассказала, что смогла сбросить свой вес до 54 килограммов. Поддерживать фому ей помогает правильное питание, бег и физические упражнения. 34-летняя