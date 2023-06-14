Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Певица Виктория Дайнеко решила сменить обычный ритм жизни и отправиться в отпуск в одиночестве. Она снялась в красном бикини и поделилась видео с поклонниками в социальных сетях. Артистка призналась, что это первый раз за восемь лет, когда она может насладиться каникулами в одиночестве, так как отправила свою дочь на море со своими бабушкой и дедушкой.

«Одинокий турист наслаждается отдыхом и вкусной едой. Это так странно. Впервые за восемь лет я отдыхаю одна. Последний раз это было в Лондоне в 2014 году, до того, как родилась моя дочь. После этого мы всегда были вместе. А сейчас моя дочь уехала на море с бабушкой и дедушкой. Наша семья разделилась по интересам: я предпочитаю гулять по городам, а они наслаждаются загаром», — рассказала певица.

Виктория Дайнеко воспитывает дочь от музыканта Дмитрия Клеймана, с которым она развелась в 2017 году. Девочке уже семь лет, однако певица по-прежнему предпочитает не разглашать ее имя и не показывать ее публично. Она объясняет свой выбор тем, что не хочет вмешиваться в личную жизнь ребенка и принимать решения за нее. Однако Виктория уверена, что рано или поздно ее дочь сама захочет поделиться информацией о себе с общественностью.

Вам может понравиться

В ночное время поражены военные объекты противника в Одессе и Кировоградской области

В Одессе, по предварительной информации, в ночь на 14 июня уничтожен центр военно-морской беспилотной авиации, пишет портал “Военное обозрение”. Также ракеты и дроны-камикадзе “Герань-2” поразили еще как минимум две другие

В Сети появились видео мощных ночных ударов «Калибрами» по важнейшим пунктам ВСУ в Одессе

В Одессе в ночь на 14 июня прогремели взрывы, сообщают местные жители. По предварительной информации от украинской стороны, удары наносились ракетами “Калибр” из акватории Черного моря. Две ракеты сбила ПВО,

Global Times: Запад обеспокоен провалом действий ВСУ и хочет оправдать свою помощь Украине

Украина не показывает “каких-либо признаков победы” на поле боя, что очень тревожит США и Европу. Западу срочно нужны хоть какие-то достижения ВСУ, чтобы оправдать огромные расходы на военную помощь Киеву,