Популярная российская писательница детективов Дарья Донцова минувшей весной похоронила своего супруга, который умер в результате онкологического заболевания. По словам Дарьи, на протяжении нескольких лет они боролись с недугом мужа.

Со своим супругом Александром Ивановичем Донцова прожила более 40 лет. Это был ее третий брак, в котором у нее появилась дочь Мария. Осенью 2021 года супруги узнали о страшном диагнозе – раке кишечника. Александр перенес две операции и 12 курсов химиотерапии. Но в итоге рак победил, и муж Донцовой скончался.

В шоу «Ты не поверишь!» Дарья Донцова рассказала, что она не могула плакать, когда не стало ее мужа. По ее словам, все переживания она переносила в себе. Также она рассказала, что до сих пор ощущает присутствие супруга, поэтому ей кажется, что он не ушел от нее.

Писательница также считает, что нехорошо плакать в присутствии посторонних людей. А когда человек умирает, не стоит лить слезы. Нужно молиться за него, тогда и тебе будет хорошо.