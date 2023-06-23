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Некогда популярный тиктокер и рэп-исполнитель Даня Милохин рассказал, что у него кончаются денежные средства. Поэтому он решил, что будет возвращаться в Россию. Когда он планирует свое возвращение, тиктокер не стал говорить, отметив, что по всей вероятности, уже скоро.

В свое «плачевное» положение Милохин попал из-за того, что неожиданно покинул шоу «Ледниковый период» на «Первом канале». Причина не была уважительной – Милохину просто надоело участие в проекте, и он решил уехать развлекаться в США. Своим поступком он очень «подставил» создателей шоу и заработал плохую репутацию.

Теперь с Даней Милохиным не желают сотрудничать российские рекламодатели. Также от него отписалось множество фанатов из России после того, как он в прямом эфире исполнил гимн Украины. За границей его контент оказался никому не интересен. Из-за недостатков финансов Милохин продал свой «Майбах» класса люкс, стоимость которого была выше 8 миллионов рублей, всего за 5 миллионов.

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