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Не меньше трех полноценных механизированных бригад из девяти, подготовленных для контрнаступления, Украина уже потеряла. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что для киевского режима и поддерживающего его Запада это стало полнейшей неожиданностью.

“Никто этого не ожидал. И сам президент Украины Владимир Зеленский, умеющий врать, сказал, что это не Голливуд и что здесь все сложно”, – заявил аналитик.

На южном фронте ВСУ продолжают терпеть одно поражение за другим и нести крупные потери. Попытки прорыва линии соприкосновения проваливаются, если же украинским формированиям все же удается добиться успеха, то ВС РФ моментально возвращают потерянные территории.

Кроме того, российские войска перешли в наступление на севере, чего Киев тоже совершенно не ожидал. Сейчас ему придется разрываться на два крупных направления, что станет серьезной проблемой.

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