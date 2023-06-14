Ежедневно российские ВС уничтожают по одному танковому батальону ВСУ, использующему в контрнаступлении немецкие боевые машины “Леопард”, рассказал порталу Ura.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что за неделю Киев теряет 5-7 таких подразделений. И если Запад вполне может прислать новые танки взамен уничтоженных, то потери личного состава необратимы.

Капитан первого ранга запаса пояснил, что ВСУ уже негде брать живую силу. Поэтому украинские власти просят США и НАТО присылать поляков или подразделения из других стран.

По словам Дандыкина, успешное наступление способно обеспечить только троекратное превосходство в численности личного состава. Но у Киева его не было изначально. А сейчас ВСУ теряют в семь раз больше, чем российские войска, поэтому контратакующие действия обречены на провал.