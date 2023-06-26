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Группа исследователей из Университета Джорджии провела серию экспериментов в США, Малайзии, Индонезии и Тайване с целью выяснить, какое влияние оказывает на человека частое общение с искусственным интеллектом (ИИ). Результаты исследования были опубликованы в материале издания Daily Mail.

В одном из экспериментов принимало участие сразу 166 сотрудников расположенной в Тайване биомедицинской компании, которые в рамках выполнения своих служебных обязанностей часто работали с ИИ. Исследователи провели среди инженеров биомедицинской компании опрос на тему, ощущают ли они себя одинокими, комфортно ли им работать в коллективе или они предпочитают выполнять свои обязанности в одиночестве.

Проанализировав ответы сотрудников, ученые пришли к выводу, что работники, которые вынуждены часто работать с ИИ, чаще страдают от чувства одиночества и бессонницы. При этом члены семей данных работников также жалуются на их склонность к чрезмерному употреблению алкоголя.

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