ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Британское издание Daily Mail опубликовало видеозапись танка-камикадзе, который разгромил позиции ВСУ под Марьинкой. Российские ВС приспособили для этой цели боевую машину Т-54, которая была набита взрывчаткой.

Танком управляли дистанционно и он довольно медленно подбирался к позициям ВСУ. Боевики заметили машину и открыли по ней огонь, однако продвижение продолжилось. Затем один из украинцев нанес удар по танку из ПТРК, причем попал точно в цель.

После попадания раздался мощный взрыв и на месте танка возник огромный огненный шар. Взрывная волна была столь мощной, что уничтожила нескольких боевиков противника, предполагают британские журналисты.

Российские бойцы не в первый раз используют такие “наземные беспилотники”. Ранее они начиняли взрывчаткой тягачи МТ-ЛБ, один из которых при этом был трофейным.

Вам может понравиться

В Минобороны Украины ищут новые критерии оценки успешности контрнаступления

Киев пытается придумать новые критерии, по которым контрнаступление ВСУ будет успешным. Так, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что пройденные километры и захваченные украинской армией населенные пункты в число таких

Эксперт Леонков: французский танк AMX-10RC интересен с точки зрения изучения системы обеспечения связи

Российские бойцы смогли захватить колесный танк AMX-10RC французского производства во время неудачной попытки украинских боевиков контратаковать на Запорожском направлении. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, западная боевая машина будет интересна

Названы четыре страны, где российским туристам стоит быть осторожными

В средствах массовой информации в последнее время появилось множество историй о хамстве и агрессии в отношении российских туристов в Турции. Также негативное отношение к россиянам прослеживается и в некоторых других