Британское издание Daily Mail опубликовало видеозапись танка-камикадзе, который разгромил позиции ВСУ под Марьинкой. Российские ВС приспособили для этой цели боевую машину Т-54, которая была набита взрывчаткой.

Танком управляли дистанционно и он довольно медленно подбирался к позициям ВСУ. Боевики заметили машину и открыли по ней огонь, однако продвижение продолжилось. Затем один из украинцев нанес удар по танку из ПТРК, причем попал точно в цель.

После попадания раздался мощный взрыв и на месте танка возник огромный огненный шар. Взрывная волна была столь мощной, что уничтожила нескольких боевиков противника, предполагают британские журналисты.

Российские бойцы не в первый раз используют такие “наземные беспилотники”. Ранее они начиняли взрывчаткой тягачи МТ-ЛБ, один из которых при этом был трофейным.