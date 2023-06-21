Сердечный ритм человека может во многом зависеть от восприятия собеседника. Такой вывод сделали ученые Королевского колледжа Холлоуэй, проведя соответствующее исследование.

В одним из экспериментов они показывали испытуемым фотографии незнакомых людей в момент систолической фазы сердечного цикла (она подразумевает сокращение сердечной мышцы, когда она отправляет сигнал в головной мозг) либо в момент расслабления. После этого доброволец должен был сказать, вызывает ли доверие человек на фото.

Второй эксперимент проводился также со снимками незнакомых людей, но испытуемому предоставляли информацию о человеке. К примеру, мнение о нем пользователей социальных сетей. Затем снова нужно было провести оценку доверия.

И в том, и в другом случае в расслабляющей фазе добровольцы значительно реже изменяли мнение о человеке, чем в систолической. Из этого ученые сделали вывод, что первое впечатление, которое складывается в момент встречи с другими людьми, может варьироваться, если эта встреча происходит в момент сокращения сердечной мышцы.