В США продолжают подсчитывать потери, которые несут украинские войска во время попыток наступления. Телеканал CNN сообщил, что за несколько дней ВСУ лишились 16 американских боевых машины пехоты Bradley. Это 15% от всех БМП этой модели, переданных Украине. Об этом сообщает “Лента.ру”.

По мнению аналитиков, слова которых приводятся в сообщении CNN, такие потери ВСУ ожидаемы. При этом они не настолько высоки, чтобы можно было говорить о серьёзных проблемах, с которыми столкнулись украинские войска. Как подчеркнул бывший офицер британской армии Николас Драммонд, украинские силы наносят удары по нескольким направлениям, чтобы российская армия задействовала все свои резервы. Такой подход требует определенных жертв, уточнил военный специалист.

БМП Bradley – гусеничный транспорт. Его основное предназначение – доставлять пехоту в бой.