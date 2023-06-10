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Американский журналист Фред Плейтген в эфире телевизионного канала CNN 9 июня заявил, что российские подразделения успешно подавляют попытки вооруженных сил Украины перейти в контрнаступление на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Значительные потери западной военной техники украинскими подразделениями вызвали тревогу американского руководства.

В эфире американского телеканала были продемонстрированы кадры с поля боя на Запорожском направлении, на которых видны уничтоженные танки Leopard немецкого производства и бронемашины пехоты M2 Bradley американского производства во время украинского контрнаступления.

Американский журналист резюмировал, что коллекция натовского военного оборудования и техники, переданного вооруженным силам Украины коллективным Западом, практически полностью уничтожена на поле боя российской армией. Плейтген добавил, что штурмовые группы ВС Украины столкнулись с очень жестким отпором со стороны российской армии. При этом Вашингтон с опасением наблюдает за успехами ВС России на фронте.

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