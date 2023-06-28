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По меньшей мере два иностранных наёмника на службе ВСУ пострадали в результате удара российской армии по Краматорску. Об этом сообщил американский телеканал CNN – передаёт РИА “Новости”.

Ранее российское Минобороны информировало, что в результате ракетного удара было нанесено поражение пункту, где находился командный состав одной из бригад украинской армии. Американский телеканал со слов наёмников подтвердил информацию, что в пункт действительно прилетели ракеты. В результате, по одному “солдату удачи” из США и Великобритании получили лёгкие ранения. Впрочем, в сообщении уточняется, что раненных наёмников может быть и больше.

Осенью прошлого года МИД России сообщал, что на стороне ВСУ ведут боевые действия более 8 тысяч наёмников из десятков стран. Западные СМИ в начале этого года заявляли о максимум трёх тысячах наёмников на службе украинской армии. За время российской специальной военной операции часть “солдат удачи” погибло, часть – вернулась домой.

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