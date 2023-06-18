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Украинская армия потеряла все шансы на молниеносное контрнаступление. Оно уже затянулось и проходит без ожидаемой Западом динамики. Об этом говорится в аналитическом материале телеканала CNN – передаёт “МК”.

По мнению американского СМИ, действия украинских сил не похожи на полномасштабное контрнаступление, а лишь напоминают “прелюдию” к нему. На запорожском направлении ВСУ не удалось пробить оборону российских войск, хотя именно это направление считается основным для контрнаступления. Журналисты CNN отмечают, что украинская армия старается атаковать также в районе Артёмовска (Бахмута) и на других направлениях – делается это для того, чтобы растянуть российские войска и найти слабое место в обороне.

По данным, которые ранее привёл президент России Владимир Путин, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Украинские войска понесли серьёзные потери в живой силе и технике, при это не добившись успехов на поле боя.

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