Специалисты-сомнологи из Финляндии рассказали, что “совы”, то есть люди, которые долго не спят ночью, а затем отсыпаются днем, живут меньше “жаворонков”. Однако многое зависит от употребления спиртных напитков и курения.

Эксперты провели исследование, в котором изучили данные 23 тысяч жителей страны. Его предметом был образ жизни и состояние здоровья участников. При этом они сами сообщали специалистам о вредных привычка.

Выяснилось, что риск ранней смерти у “сов” составляет на 21 процент больше, чем у “жаворонков”. Но в ходе анализа данных об употреблении спиртного и курении, о весе, наличии хронических заболеваний и прочих этот показатель снизился до 9 процентов.

Один из соавторов исследования, Яакко Каприо, объяснил, что вряд ли эти 9 процентов связаны с поздним отходом ко сну. Он назвал причиной расхождений поведенческие либо экологические факторы, которые измерить не представляется возможным.

Хуже всего на организм “сов” влияет алкоголь. У людей, употреблявших его, риск ранней смерти возрастает на 92 процента в сравнении с “жаворонками”. Курение повышает риски на 78 процентов. Это позволило ученым сделать вывод, что именно вредные привычки являются губительными для “сов” и не так сильно действуют на “жаворонков”.