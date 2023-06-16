Некоторые высокопоставленные украинские генералы пропали из медийного пространства перед началом контрнаступления ВСУ. Что же объединяет их исчезновение, разбирались журналисты «Царьграда».

Более месяца назад с поля зрения общественности пропал главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный. В целях подтверждения его активности используются старые видеозаписи, а аккаунты в соцсетях ведутся от его имени. По всей вероятности, он был ранен или в Павлограде, или в Херсоне. А сейчас находится на лечении, поэтому и не может самостоятельно проявлять активность.

Вскоре исчез и начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он пропал сразу после удара по военному бункеру в украинской столице. Теперь же исчез из вида командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Последний доклад о текущей обстановке на фронте совершал командующий одной из группировок украинской армии Александр Тарнавский. Все эти исчезновения связаны с тем, что генералы пропали перед началом украинского контрнаступления. А киевские власти стараются всеми силами создать видимость того, что все в порядке.