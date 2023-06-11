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Специалистами Техасского университета в Остине было создан устройство, способное читать мысли, исследуя мозговую активность человека. Результаты данной научной работы были опубликованы в издании Nature Neuroscience.

Отмечается, что созданный декодер мыслей был обучен на основе данных, полученных в результате МРТ от участников, которые прослушивали записи подкастов или представляли, как они рассказывают историю. Расшифровщиком были сделаны краткие предположения о том, что думает каждый испытуемый. Затем эти догадки ранжировались по признакам соответствия мозговой активности человека.

В декодер специалисты встроили версию чат-бота ChatGPT на основе ИИ, способного отвечать на вопросы и предсказывать последующее слово. В итоге выяснилось, что данная разработка смогла определить смысл мыслей испытуемых. К примеру, если испытуемый подумал: «У меня еще нет водительских прав», то декодер расшифровывал это как «Она еще не начала учиться водить». На данный момент ученые заняты усовершенствованием и оптимизацией этого устройства.

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