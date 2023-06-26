Ученые уже давно доказали, что употребление сладкого в большом количестве вредно для здоровья. Однако сладкоежки рискуют не только набрать лишние килограммы и подвергнуть себя большему риску заработать диабет. Чрезмерное употребление сладкого пагубно сказывается на состоянии кожи, так как запускается процесс быстрого увядания клеток организма.

Врач-косметолог и дерматовенеролог Вадим Чариков рассказал журналистам, как на коже отражается чрезмерное потребление сладостей. По словам специалиста, есть такой термин, как «сахарное старение». Оно затрагивает практически всю поверхность кожи. Он подчеркнул, что большое количество сладкого способствует утрате кожей эластичности.

Потеря нормальной структуры кожи приводит к проявлению внешних признаков старения. Кожа становится дряблой, происходит ее провисание. Тонус кожи теряется, в результате чего образуются глубокие морщины. Поэтому специалист рекомендует употреблять сладкое в ограниченном количестве.