ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученые уже давно доказали, что употребление сладкого в большом количестве вредно для здоровья. Однако сладкоежки рискуют не только набрать лишние килограммы и подвергнуть себя большему риску заработать диабет. Чрезмерное употребление сладкого пагубно сказывается на состоянии кожи, так как запускается процесс быстрого увядания клеток организма.

Врач-косметолог и дерматовенеролог Вадим Чариков рассказал журналистам, как на коже отражается чрезмерное потребление сладостей. По словам специалиста, есть такой термин, как «сахарное старение». Оно затрагивает практически всю поверхность кожи. Он подчеркнул, что большое количество сладкого способствует утрате кожей эластичности.

Потеря нормальной структуры кожи приводит к проявлению внешних признаков старения. Кожа становится дряблой, происходит ее провисание. Тонус кожи теряется, в результате чего образуются глубокие морщины. Поэтому специалист рекомендует употреблять сладкое в ограниченном количестве.

Вам может понравиться

Поврежденное имущество жителей Воронежа будет восстановлено за счет региона

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что ремонт имущества граждан, пострадавшего в результате действий проводимых в рамках контртеррористической операции, будет произведен за счет средств региона. Об этом он сообщил в

Врач Александр Мясников заявил, что запастись витаминами невозможно

Человеческий организм не может запастись витаминами впрок. Существует суточная норма их потребления и она должна в точности соблюдаться, рассказал в эфире программы “О самом главном” телеведущий и врач Александр Мясников.

Ученые доказали связь между космическим излучением и землетрясениями

Ученые Института ядерной физики Польской академии наук в Кракове провели исследование, которое выявило связь между землетрясениями и космическим излучением. Специалисты изучили интенсивность космического излучения и обнаружили, что при смещении данных