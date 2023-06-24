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В 2023 году Калининградскую область посетят больше двух миллионов россиян. В прошлом году их было чуть больше 1,8 миллиона, поэтому можно говорить о постоянно возрастающем интересе к региону, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он лично побывал в Калининградской области и, по сообщениям регионального правительства, присутствовал на подписании договора о взаимодействии в сфере индустрии гостеприимства и развития туризма.

Соглашение, под которым поставили подписи глава Корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов предусматривает также развитие туристической инфраструктуры региона.

После скрепления договора подписями Алиханов назвал туризм драйвером развития экономики региона и его социальной сферы.

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