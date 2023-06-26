Ученые по всему миру отмечают, что человечество находится в опасности из-за процессов, происходящих на Земле. На протяжении нескольких десятилетий специалисты отмечают, что на нашей планете произойдет сдвиг фазы. Последствия этого невероятно опасны, как для природы, так и для всех людей и животных.

Сдвиг фазы Земли представляет собой изменение длительности дня и ночи. В итоге световой день уменьшится, а ночь увеличится. Этот процесс приведет к нарушению биоритмом всего живого на планете. Также негативно это скажется на климатических изменениях.

В результате сдвига фазы Земли могут произойти глобальные природные катастрофы, начиная от наводнений, заканчивая засушливыми сильными ветрами. Это может поставить под угрозу существование многих популяций животных, что приведет к нарушении цепи питания. А это в итоге станет еще одной причиной ухудшения экологической ситуации на планете.

Прежде чем на планете полностью сформируется новый климат, Земля будет страдать от катастрофических сдвигов – сильная жара будет сменяться сильным холодом.