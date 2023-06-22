Британский телеканал Channel 5 выпустит в эфир документальный фильм о поисках глубоководного аппарата «Титан», пропавшего в Атлантическом океане. Проект получил название «Titanic Sub: Lost at Sea».

Фильм, по словам авторов проекта, будет выходить за рамки привычного новостного освещения событий. Авторы покажут драматические кадры по разворачиванию поисковой операции бесследно исчезнувшего батискафа с известными людьми на борту. В документальном фильме будет приведено мнение экспертов в данной области, а также о растущей популярности такого экстремального вида туризма.

Напомним, что 18 июня туристический батискаф компании OceanGate Expeditions с тремя туристами на борту, гидом и пилотом отправился на место крушения легендарного «Титаника». Однако связь с подводным судном оборвалась уже через 1 час 45 минут после его погружения. О пропаже туристической субмарины и начале спасательной операции представители OceanGate Expeditions заявили 19 июня.