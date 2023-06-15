К концу лета обучение 200 украинских танкистов эффективно управлять танками Abrams должно быть завершено. А саму тяжёлую технику в распоряжение ВСУ планируют передать в начале осени. Сейчас 31 “абрамс” находится на ремонте. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на собственные источники, – передаёт ТАСС.

Собеседники телеканала уточнили, что военные ВСУ проходят обучение в Германии на военной базе США. Сейчас у танкистов идёт третья неделя подготовки из 12-ти запланированных. Отмечается также, что в США пристально следят за тем, как идёт контрнаступление ВСУ. Изучая информацию из зоны боевых действий, специалисты Пентагона оперативно корректируют программу обучения.

В сообщении CBS указывается, что США ведут подготовку не только танкистов. Всего под руководством американских инструкторов в настоящее время проходят обучение более тысячи украинских бойцов. А за время российской специальной военной операции США подготовили уже более 11 тысяч украинских военных.