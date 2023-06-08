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В “неловкой” ситуации оказались военные армии Канады, которые сейчас находятся в Латвии. Они вынуждены самостоятельно покупать себе снаряжение. Об этом сообщает издание CBC – передаёт РИА “Новости”.

В прибалтийской стране намечены учения. Канада отправила туда бойцов своих вооружённых сил, но, как оказалась, не позаботилась об их экипировке. К примеру, сейчас солдаты сами закупают через интернет-магазины баллистические шлемы, дождевики, жилеты, ремни для переноски боеприпасов и так далее.

Особой комичности сложившейся ситуации придаёт тот факт, что бойцы армий ряда стран прибывают на учения в полной экипировке, которая была закуплена как раз в Канаде. CBC указывает, что датские военные, например, оказались лучше экипированы канадским снаряжением, чем сами канадцы.

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