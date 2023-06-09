Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, в Омской области бывшего сотрудника предприятия, входящего в комплекс оборонной промышленности, задержали по подозрению в шпионаже в пользу Германии.

В пресс-релизе сообщается, что гражданин Российской Федерации самостоятельно установил контакт с представителями ФРГ для передачи секретных данных из области военной сферы в обмен на предоставление ему немецкого гражданства.

Следствием было установлено, что российский гражданин, пользуясь служебным положением, собирал сведения о важных военных объектах региона. В настоящее время правоохранительные органы возбудили против подозреваемого дело о государственной измене. Напомним, что максимальной мерой наказания по данной статье является пожизненное заключение.

Ранее стало известно, что за шпионаж в пользу военной разведки Украины был задержан один из жителей Приморского края. Обвиняемый содержится под стражей, а против него было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).