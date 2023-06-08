Российская модель София Мартынова, участвовавшая в модных показах по всему миру и являющаяся лицом модного дома Dior, рассказала о том, что ее преследует бывший парень. По словам Софии, в сентябре минувшего года у нее начались отношения с блогером Данилом Филипповым.

Молодой человек проявлял очень сильную ревность в отношении к своей избранницы. Дело дошло до того, что в порыве гнева он даже прибегал к насилию, рассказала 21-летняя модель. Данил угрожал ей и требовал пройти допрос на полиграфе, чтобы убедиться в том, что девушка была ему верна.

Когда Мартынова рассталась с Филипповым, он стал ей мстить. Молодой человек подкараулил девушку на улице и отобрал у нее телефон. Затем он слил в Сеть множество ее интимных фотографий. А ссылки на данный компромат он отправил всем знакомым Софии. Она также отметила, что Филиппов тайно записывал видео, как занимался с Софией сексом. И теперь эти видео слил на порносайты. «Моя жизнь превратилась в ад… Я прошу о помощи. Я не знаю, что со мной может произойти, и на что этот человек способен», – рассказала София Мартынова.