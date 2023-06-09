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Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал обращение бывшего командира 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС России генерал-полковника Владимира Чиркина. Он обратился к военнослужащим данного подразделения, которые отражают атаку украинских боевиков в зоне спецоперации.

Чиркин заявил, что российские бойцы «оказались на острие мощного натовского удара». Но он подчеркнул, что военнослужащие ВС России на деле доказывают свою готовность и несокрушимость, защищая русскую землю. И сегодня весь мир смотрит на героические подвиги русских воинов, которые смело сражаются с противником в зоне СВО. Поэтому действия российских военнослужащих не могут не вызывать восхищения.

Владимир Чиркин также отметил, что российские солдаты не должны отчаиваться ни при каких обстоятельствах. Ведь главная цель – не дать врагу осуществить прорыв обороны ВС России. Свое обращение генерал-полковник завершил фразой: «Слава Русским Героям! Россия победит!».

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