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У США и НАТО нет причин враждовать с Москвой, поскольку там понимают, что Россия не вынашивает агрессивных планов насчёт Европы, а украинский конфликт был спровоцирован Западом. Кроме того, США при желании могут заставить президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Кремлём. Об этом изданию Myśl Polska заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн – сообщает РИА “Новости”.

По мнению Пайна, вполне реально развитие событий, при котором Россия оставляет за собой территории, присоединённые во время специальной военной операции, а США отказываются от поставок на Украину вооружения. Без оружия и финансовой поддержки Зеленский не сможет вести боевые действия.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что США и другие страны Запада могут довольно быстро прекратить конфликт на Украине. Для этого достаточно, чтобы Киев перестал получать от них новое вооружение.

Переговоры между Москвой и Киевом после начала специальной военной операции стартовали ещё весной прошлого года, однако после нескольких встреч представителей российской и украинской сторон, переговорный процесс был свёрнут по инициативе Украины.

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