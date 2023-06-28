Алана, бывшая жена футболиста Павла Мамаева, решила поделиться откровенными фотографиями после сложной операции по пластике ягодиц. Она опубликовала соответствующий пост на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России).

В опубликованной сторис она разместила фотоснимок, на котором запечатлена в сверкающем розовом бикини. Волосы знаменитости аккуратно собраны в небрежный пучок, а на глаза она надела солнцезащитные очки.

Кроме того, Алана сняла видео, где показала свое купание в бассейне. Она приблизилась к краю и окуналась в воду, лишь погрузив верхнюю часть своего тела. Бывшая супруга футболиста Мамаева рассказала, что она купается после пластики и послеоперационные швы при этом остаются сухими.