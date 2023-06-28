Бывшая жена известного российского исполнителя в стиле хип-хоп Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) Дилара Зинатуллина вступила в новые отношения.

23-летняя популярная блогерша Дилара закрутила новый роман с 26-летним стримером Славой Бустером. Участники вечеринки по случаю дня рождения тиктокерши Юлии Гаврилиной стали свидетелями того, как после праздничного мероприятия Зинатуллину забрал ее новый парень. Сообщается, что пара целовалась в машине после чего Дилара и Слава уехали в один из столичных ЖК, где проживает девушка.

В последнее время блогеров часто видели вместе, однако Зинатуллина опровергала романтические отношения со стримером и заявляла, что их связывает только дружба. Однако теперь стало известно, что Слава Бустер уже переехал в квартиру Дилары.

Напомним, что в апреле прошлого года Зинатуллина записала видео, в котором она подтвердила опасения своих фанатов по поводу развода с Моргенштерном. Дилара и Алишер прожили в браке всего семь месяцев.