ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бывшая жена известного российского исполнителя в стиле хип-хоп Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) Дилара Зинатуллина вступила в новые отношения.

23-летняя популярная блогерша Дилара закрутила новый роман с 26-летним стримером Славой Бустером. Участники вечеринки по случаю дня рождения тиктокерши Юлии Гаврилиной стали свидетелями того, как после праздничного мероприятия Зинатуллину забрал ее новый парень. Сообщается, что пара целовалась в машине после чего Дилара и Слава уехали в один из столичных ЖК, где проживает девушка.

В последнее время блогеров часто видели вместе, однако Зинатуллина опровергала романтические отношения со стримером и заявляла, что их связывает только дружба. Однако теперь стало известно, что Слава Бустер уже переехал в квартиру Дилары.

Напомним, что в апреле прошлого года Зинатуллина записала видео, в котором она подтвердила опасения своих фанатов по поводу развода с Моргенштерном. Дилара и Алишер прожили в браке всего семь месяцев.

Вам может понравиться

CNN: В разведке США ожидали, что мятеж Пригожина будет “более кровавым”

В Соединенных Штатах надеялись на “кровавую развязку” мятежа в России и на жесткое подавление сил ЧВК “Вагнер” правительственными войсками. Однако все вышло совсем по другому, сообщил телеканал CNN со ссылкой

Эксперт рассказал об опасности купания детей в природных водоемах

Терапевт Павел Раменский в беседе с журналистами News.ru рассказал, чем может обернуться купание ребенка в природном водоеме. По словам специалиста, в речках, озерах и даже море можно заразиться сальмонеллой, отравиться

Мировая премьера «Аватар 3» состоится в конце 2025 года

Фильм «Аватар 3» должен выйти в мировой прокат 25 декабря 2025 года, хотя изначально создатели киноленты сообщали, что релиз состоится 20 декабря 2024 года. Однако они решили, что на подготовку