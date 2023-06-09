В интервью изданию People бывшая “королева порно” Дженна Джеймсон рассказала, чего ждала от отношений с мужчинами. Выяснилось, что движущей силой этих встреч были дети.

Бывшая порноактриса рассказала о своих бывших, об отношениях с ними и отметила, что просто хотела иметь детей. Именно с этой целью она встречалась с мужчинами, а за некоторых даже выходила замуж.

По словам Джеймсон, своей цели она все-таки добилась. Сейчас экс-порнозвезда воспитывает дочь Батель, которую родила от бизнесмена Лиора Биттона, а также близнецов Джорри и Джесси, ставшие результатом отношений с бойцом UFC Тито Ортисом.

Напомним, Джеймсон ранее рассказывала, как рассталась с музыкантом Мэрилином Мэнсоном. Однажды он сообщил, что в своих фантазиях сжигает Дженну заживо. Именно это стало причиной расставания.