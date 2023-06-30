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Совет по правам человека при президенте России намерен обратиться к к детскому омбудсмену столицы после того, как в эфире программы “Мужское / Женское” на Первом канале девочка подала сигнал о помощи.

Напомним, выпуск был посвящен родителям двух дочерей, которые никак не могут прекратить конфликты из-за опеки над младшей дочерью. На съемках программы старшая девочка внезапно подняла руку за спиной сестры, затем большой палец прижала к ладони, а остальные несколько раз согнула. При этом она продолжала с улыбкой рассказывать, как сильно любит маму.

Жест, продемонстрированный девочкой, является международным сигналом о помощи. Представитель СПЧ Александр Брод заявил, что это нерядовой случай. Старшая сестра украдкой подала сигнал, хотя обе девочки рассказывали об отличной обстановке в семье. Это означает, что все может выглядеть совершенно иначе.

“Обращу внимание на эту ситуацию уполномоченного по правам ребенка в городе Москве. Конечно, необходимо выяснить, что же происходит с детьми на самом деле”, добавил он.

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