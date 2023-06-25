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Жители Великобритании разместили петицию, требуя проведения референдума по легкомысленной политике правительства в отношении Украины. Авторы документа отметили, что власти тратят слишком много денег на поддержку Киева, а также высказали сомнения в целесообразности санкций против России, передает портал “Царьград”.

По словам британцев именно санкции, которые никак не повлияли на РФ, привели к подорожанию электроэнергии, газа, продуктов питания, топлива, жилья, что негативно сказывается на качестве жизни британцев. Однако миллиарды фунтов на Украину все же каким-то чудесным образом находятся.

Для рассмотрения петиции правительством и обязательного ответа на нее, документ должен набрать 10 тысяч голосов. Однако ждать долго не придется, так как в настоящий момент количество поддержавших упомянутые требования пересекло отметку в 9300 голосов.

Напомним, что власти западных стран полностью игнорируют интересы и требования народа. Это происходит как в Европе, так и в США, однако Киев продолжает исправно получать технику, оружие и боеприпасы.

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