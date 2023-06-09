Специалисты из Великобритании принимали активное участие в разработке иранского ударного дрона Shahed-136, который Российская Федерация называет «Герань-2» и применяет для нанесения ударов по военным объектам на территории Украины. Об этом в своем материале сообщает британское издание The Jewish Chronicle.

Журналисты издания провели собственное расследование и пришли к выводу, что не менее одиннадцати ведущих вузов Великобритании помогали Ирану в разработке своего ударного дрона. В список британских вузов, специалисты которых были привлечен к работе, входит в том числе Кембриджский университет и Имперский колледж Лондона.

Иран финансировал и использовал впоследствии для создания своего барражирующего боеприпаса не менее 16 научных исследований британских ученых несмотря на запрет, действующий в Великобритании на передачу военных технологий Тегерану.

Данное расследование уже привлекло к себе внимание общественности и оппозиционных политиков, которые требуют провести более тщательное расследование опубликованных в статье фактов.