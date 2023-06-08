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Многие действующие и отставные политики, военачальники и чиновники на Западе нагнетают в информационной среде нарратив о возможном конфликте между Россией и странами НАТО. При этом западные эксперты приходят к неутешительным для Европы выводам, поскольку состояние многих европейских армий оставляет желать лучшего.

В материале газеты The Times отмечается, что военные эксперты предупредили британский парламент о слабых оборонительных возможностях вооруженных сил Королевства. Аналитики уверены, что риск возникновения нового мирового военного конфликта возможен в период с 2026 по 2028 годы. Именно к этому времени, по мнению западных экспертов, Пекин будет готов провести военную операцию по возвращению Тайваня, а США в этот период не смогут оказывать помощь европейским армиям.

Военный историк из Королевского колледжа Лондона Саймон Энглим, заявил членам комитета по обороне британского парламента о неготовности Королевских вооруженных сил к возможному военному конфликту. Эксперт отметил, что британская армия может рассчитывать всего на одну, и то недоукомплектованную, дивизию, состоящую из двух бригад. При этом, например, Турция может вести боевые действия пятью дивизиями, а Польша – четырьмя.

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