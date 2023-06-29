Британский наемник Петер опубликовал в Сети фотографии кафе в Краматорске, попавшего под сокрушительный удар, предположительно нанесенный оперативно-тактическим ракетным комплексом “Искандер”. Он отметил, что под завалами заведения еще остаются солдаты ВСУ и иностранные инструкторы

На фотографиях видно, что завалы наряду с украинскими военными разбирают и “солдаты удачи” из разных стран.

Ранее уже сообщалось, что ударом по кафе были ликвидированы два генерала и около 50 офицеров ВСУ, а также иностранцы, которые находились в Краматорске как военные советники и инструкторы.

Особо отмечается, что в кафе уничтожен Артем Суховей – боевик националистического полка “Азов” (запрещенная в России террористическая организация). Кроме того, в результате удара получили ранения британские наемники.