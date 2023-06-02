На протяжении последних суток ВС РФ вели активные действия на Купянском направлении, где ликвидировано около 70 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны на ежедневном брифинге для прессы.

Еще не менее 60 военнослужащих уничтожено на Краснолиманском направлении. Там же ликвидированы две гаубицы Д-30 и артиллерийская установка “Мста-Б”.

В Марьинке спецназ “Ахмат” установил контроль над 70 процентов территории и продолжает активно вытеснять боевиков ВСУ из населенного пункта. Отмечается, что бои за город под Донецком ведутся уже на протяжении нескольких месяцев.

В ночь на 2 июня Россия задействовала крылатые ракеты, выпускаемые со стратегической авиации, и дроны-камикадзе для поражения зенитно-ракетных комплексов ВСУ в Киеве и военных объектов в других городах.