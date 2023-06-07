Телеграм-канал “Русская весна” сообщил об уничтожении в непосредственной близости от линии соприкосновения американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Точное место пока не уточняется.

Авторы рассказали, что хваленый американский ЗРК ликвидирован ударом беспилотного аппарата “Ланцет”. Напомним, эти дроны-камикадзе весьма активно используются российскими ВС в ходе боевых действий и успешно уничтожают самоходные артиллерийские установки противника, боевые машины пехоты и средства ПВО.

Официальной информации об уничтожении ЗРК Patriot в настоящий момент нет. Телеграм-канал “Военный осведомитель” пишет, что речь идет о немецком комплексе IRIS-T, также используемом Украиной. На фото сложно подтвердить или опровергнуть это заявление, точно идентифицировать цель не удается.