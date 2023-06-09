«Известия» подготовили специальный репортаж о российских бойцах, принимающих участие в боях за населенный пункт Марьинка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Позиции украинских боевиков каждый день штурмуют бойцы 1-го Донецкого Армейского корпуса, 150-й мотострелковой дивизии и специального подразделения «Ахмат».

Военнослужащие 150-й дивизии рассказали, как проходит штурм населенного пункта. Активные штурмовые действия начались в Марьинке сразу после начала специальной военной операции. Российским подразделениям вместе с бойцами Народной Милиции ДНР удалось довольно быстро дойти до центральной части населенного пункта, однако дальше продвинуться быстро не удалось.

Российский боец с позывным «Купец», ранее служивший в Дагестане и принимавший участие в боевых действиях в Чечне, рассказал, что по сравнению с нынешней интенсивностью боев в Марьинке чеченский конфликт – «просто чепуха». По его словам, он вместе со своими сослуживцами каждый день идет на штурм позиций украинских боевиков, как в последний раз. Поскольку никогда не знаешь, что противник приготовил именно сегодня. Несмотря на тяжелые потери, которые ВС Украины несут ежедневно, командование отправляет в Марьинку все новые и новые подразделения, резюмировал российский боец.